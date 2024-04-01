Умерла советская актриса и певица Дануте Диргинчюте

Ушла из жизни Дануте Диргинчюте, советская и литовская певица и актриса тетра и кино.

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Дануте Диргинчюте родилась 10 апреля 1942 года в деревне Буйткишкяй, Литовская ССР. В 1963-м поступила в Высшую музыкальную школу в Каунасе.

В 1966-2008 годах - актриса Каунасского музыкального театра, где начала выступать еще студенткой.

Примадонна, одна из самых известных артисток в истории литовского музыкального театра.

В 1981-м сыграла в детективе "Игра без козырей" - с Борисом Борисовым и Юрием Каморным.

На счету артистки - десятки ведущих партий в опереттах, операх и мюзиклах и множество наград.

Некролог публикует LRT - со ссылкой на ее театр.