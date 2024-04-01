Умерла актриса из "Она написала убийство" и "Бэтмена" Барбара Раш

Ушла из жизни Барбара Раш, американская актриса кино и телевидения, ее фильмография - порядка 150 кино- и телефильмов, сериалов, мыльных опер и телешоу.

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О кончине артистки, которой в январе исполнилось 97 лет, СМИ сообщила ее дочь. Раш отошла 31 марта. Отмечено, что лауреатка "Золотого глобуса" (за "Оно прибыло из космоса") скончалась мирно.

Барбара Раш родилась в Колорадо. Выросла в Калифорнии. В 1948-м окончила Университет Санта-Барбары, еще студенткой играла на сцене.

На экране - с 1950-го: "Когда сталкиваются миры", "Молодые львы", "Молодые филадельфийцы", "За гранью возможного" 1950-х и 1990-х, "Бэтмен" 1960-х, "Все мои дети", "Частный детектив Магнум", "Рыцарь дорог", "Она написала убийство".

Трижды была замужем - за коллегами по цеху.