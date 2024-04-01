Жена больного деменцией Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь

Жена тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь. Эмма Хеминг-Уиллис поделилась в соцсетях редкими кадрами с девочкой в день ее рождения.

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«Мэйбл Рэй, с 12-летием. Продолжай сиять ярко», — написала фотомодель.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост и присоединились к поздравлению: «Копия матери», «Эмма, она так на тебя похожа», «Прекрасная девочка», «Так быстро выросла», «Будь счастлива, красавица», «Мамина девочка», «С днем рождения вашего ангела».

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Уиллис 21 марта 2009 женился на Хеминг, которая моложе него на 23 года. У супругов двое общих детей: помимо Мэйбл, они растят девятилетнюю Эвелин Пенн. Артист также воспитал трех дочерей от коллеги Деми Мур. Актеры прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения. Звезда продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни.

Жена звезды «Крепкого орешка» недавно опровергла информацию о том, что артист больше не испытывает положительные эмоции. Хеминг-Уиллис возмутилась словами журналистов и не стала оставлять их без внимания. Фотомодель потребовала перестать пугать людей. Она также отметила, что в их жизни много «горя и печали», но в ней также достаточно «любви, поддержки и радости».