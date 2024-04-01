Бочкарева похвасталась фигурой в откровенном платье после пластики у Хайдарова

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластики у хирурга Тимура Хайдарова. Актриса приехала на праздник в честь сына в облегающем откровенном платье и поделилась кадрами в соцсетях.

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Младшему сыну знаменитости Александру исполнился год. Артистка признавалась, что предлагала Хайдарову сделать операцию сразу после родов — в роддоме, однако он отказался и посоветовал актрисе сначала восстановиться. По словам Бочкаревой, она прислушалась к мнению врача и легла «под нож» через несколько месяцев.

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Артистка отмечала в шоу «Ты не поверишь!», что заплатила за преображение два миллиона рублей и не пожалела об этом. Актрисе провели брахиопластику (операцию по устранению избыточного количества свисающей кожи и жировой ткани на руках. — «Газета.Ru»), подтяжку кожи рук, а также удалили лишний жир из области живота и закачали его в ягодицы.

Бочкарева, помимо годовалого Александра, также воспитывает двоих детей-подростков: 17-летнего сына Ивана и 16-летнюю дочь Марию.