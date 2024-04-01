Дженнифер Энистон раскрыла систему тренировок, которая помогает ей держать тело в тонусе

Эксперт по пластической хирургии не так давно подтвердил догадки поклонников: 55-летняя Дженнифер Энистон частенько проводит манипуляции с лицом. Позже актрису и вовсе заметили вместе с Сандрой Буллок возле дверей клиники. Тем не менее общественность считает звезду эталоном красоты и верит, что во многом это ее заслуга. Еще бы: тренер Дженнифер без конца дает журналистам комментарии, в которых во всех красках и подробностях рассказывает о «чистом» образе жизни звезды.

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А еще Дженнифер, пишет Hello, вместе с наставником разработала план тренировок, который идеален для женщин ее возраста. Эту программу селебрити назвала «15-15-15» — за океаном она, к слову, уже стала вирусной. Режим Дженнифер прост: сначала актриса 15 минут занимается на велотренажере, 15 — на кросс-тренажере и еще 15 — на беговой дорожке. По словам фитнес-эксперта издания, фишка этой программы в том, что в упражнениях нет нагрузки на суставы, при этом занятия аэробные.

«Кардио с низкой нагрузкой — чрезвычайно полезный способ привести частоту сердечных сокращений в «рабочую» зону, не подвергая организм слишком сильному стрессу», — ответила Нэнси Бест.

Для юных девушек такие тренировки тоже будут эффективны, причем в долгосрочной перспективе — суставы нужно беречь смолоду.

Дженнифер Энистон рассказала о необычном средстве, помогающем ей выглядеть молодо.