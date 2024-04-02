Актер Дилан Бейкер разочаровался, узнав, что Сэм Рэйми не выпустит «Человека-паука 4»

Недавно актёр Дилан Бейкер дал интервью журналисту издания ComicBook. В нём он рассказал про момент, когда Сэм Рэйми позвонил ему и сказал, что «Человек-паук 4» не выйдет. Напомним, в трилогии Рэйми актёр играл Курта Коннорса.

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В четвёртой части Рэйми планировал сделать из Коннорса полноценного Ящера, который бы противостоял Человеку-пауку.

Я должен сказать, я был разочарован, когда Сэм Рэйми позвонил мне и сказал, что фильм не выйдет. Он начал рассказывать мне о сценарии, который он написал и был готов к съёмкам, но тогда это невозможно было реализовать.

Бейкер отметил, что Рис Ивас отлично справился с ролью Ящера в «Новом Человеке-пауке».