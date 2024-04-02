Валерия Гай Германика призналась, почему назвала Дмитрия Нагиева плохим актером

Режиссер Валерия Гай Германика уверена, что Дмитрий Нагиев снимается в плохом кино и хотела бы помочь артисту, только с недавних пор они перестали общаться. Что произошло между двумя знаменитостями?

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Имя Валерии Гай Германики известно всей стране. Режиссер уже давно доказала себе, коллегам и зрителям, что обладает нетривиальным взглядом на многие вещи и является отличным профессионалом. Впрочем, Валерия признается, что есть проекты, которые ей были бы не под силу. Например, «Холопа» она скорее испортила бы и потому ее восхищает работа Клима Шипенко. Но не все коллеги вызывают у нее такие чувства. Среди звезд российского шоу-бизнеса есть и такие артисты, чья работа Гай Германике не по душе. К примеру, Дмитрий Нагиев.

По словам режиссера, во время одного из разговоров Дмитрий начал насмехаясь поучать Валерию, что ей не понравилось.

«Мне Нагиев сказал: "То что ты делаешь, это никому не надо". Прислал мне кадрик, как он в "Чикатило" снимался. Это такая ржака была. Я ржу и говорю: "Да мне и такие плохие актеры не нужны". Мы на этом поссорились. Он обиделся и мы теперь не общаемся, — рассказала Гай Германика в интервью Ксении Собчак. — Я считаю, что самоирония — это нормальная тема. Я прекрасно понимаю, что когда Дмитрий говорит, что это никому не нужно и это никто не смотрит, что он имеет в виду, что вся страна такое не смотрит».

Впрочем, Валерия призналась, что пережила период взаимных обид и готова встретиться с Нагиевым в рамках какого-нибудь проекта, чтобы помочь ему раскрыться по-новому. Однако Дмитрий к совместной работе не стремится.