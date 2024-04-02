Анна Хилькевич рассекретила третью беременность

37-летняя актриса Анна Хилькевич станет мамой в третий раз. Звезда «Универа» рассекретила радостную новость во время съемок шоу «УТРО. ТНТ».

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Анна пришла на съемочную площадку в красном платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Актриса призналась, что всегда мечтала о большой семье. Анна в шутку заявила, что поддерживает тренд на многодетность и увеличивает рождаемость.

«Мы с мужем ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел. Мы уже рассказали об этом дочкам, они очень обрадовались. Мне захотелось поделиться радостной новостью со всей страной», — высказалась артистка.

Хилькевич отметила, что родит в Год семьи. Анна назвала беременность «символичной» и добавила, что очень счастлива.

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