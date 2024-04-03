Актер, продюсер, режиссер Роман Пахомов об  Умном городе и “Детях умного города”

Роман, сегодня мы хотели бы узнать о вашем проекте "Дети умного города". Понятие "умный город" в последнее время широко используется, но в интернете у этой программы складывается не всегда хорошая репутация…

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Да, действительно, за последние 10 лет крупные компании, государство и даже небольшие фирмы часто внедряют концепцию "умного города", "умных технологий", "умного дома" и т.д. Эта программа вызвала интерес, но также и негодование. Под термином "умный" здесь подразумевается сбор информации для оптимизации процессов, которые мы не всегда видим невооруженным глазом. Многие беспокоятся о том, что сбор данных без их согласия может навредить им.

Я в первый раз столкнулся с понятием "умный город", когда работал с одной очень крупной компанией, специализирующейся на освещении дорог, парков, зданий, аэропортов и даже музеев. Деятельность организации также подходила под идею умного города, дома и офиса. Я делал для неё рекламные видео несколько лет и был вдохновлен тем, как тысячи людей, включая ученых, каждый день трудились для улучшения жизни людей. Данные, собираемые этой компанией, были направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь безопаснее и комфортнее.

Также это касается многих других областей. Наши гаджеты собирают информацию о пользователях, чтобы показывать им только ту рекламу, которая действительно может заинтересовать человека, что помогает рекламодателям сэкономить средства и, соответственно, снизить цену на рекламируемые продукты или услуги. Мало кто задумывается, пользуясь навигатором, что результат работы этого прибора складывается из анализа данных, собранных именно путем мониторинга информации о пробках, авариях и количестве машин на дорогах.

Люди быстро привыкают к хорошему и часто не замечают технологических процессов, ставших из фантастики реальностью, без которых нам было бы очень сложно. Что касается программы "Умный город", то это долгосрочный проект. Настоящие результаты станут заметны через годы, когда разница между "умными" и "неумными" городами станет очевидной. Хотя жители Москвы уже могут почувствовать эту разницу, сравнивая свой город с другими столицами мира, даже в развитых странах.

Я не вижу особых причин для беспокойства по поводу сбора данных о наших гражданах на каждом шагу, для тех, конечно, кто не мошенник или преступник (улыбается). "Умный" означает технологичный и связанный с научным развитием.

Вы оптимист?

Нет, я, скорее, романтик.

С умным городом мы разобрались, а что с детьми? Кто такие дети умного города?

Ответ на этот вопрос я начну издалека. Долгое время я снимался не только в кино, но и в рекламных роликах. Мне повезло, меня часто приглашали на роли папы. Сначала я думал, это совпадение, но потом понял, что оно связано не только с моей внешностью и трендом на молодых отцов, но и с моими навыками находить общий язык с детьми. Работа с детьми на съемочной площадке – это самый сложный процесс. Ребенок быстро теряет интерес, ему некомфортно, десятки людей бегают вокруг, и им не до него. Потом его просят подолгу делать одно и то же, а новой информации не дают. Ребенок теряет интерес и начинает капризничать, что может испортить как процесс съемки, так и его результат. А у меня как-то здорово получается находить общий интерес с детьми, мы оказываемся на одной волне, можем пошутить над членами группы, побеситься, поэкспериментировать и покривляться на актерских дублях. Я получал огромное удовольствие от работы с детьми в кадре и за кадром.

Именно таким образом вы поняли, что хотите связать свою деятельность с детьми?

Это произошло само собой. 5-6 лет назад, когда моему сыну было чуть более трех лет, мы вместе придумывали различные истории, и иногда они превращались в интересные сюжеты для блога. Но одну историю мы развили так, что сначала это была сказка, потом пьеса для детского спектакля, потом я начал задумываться о большом детском театрализованном шоу для всех детей России, и сейчас уже расписана целая Вселенная. Время, обстоятельства, герои теперь масштабировались в наших планах до сериалов мультфильмов, театрализованных шоу, телевизионных шоу, игр в мобильных приложениях и многого другого.

Что из перечисленного вами зритель увидит в первую очередь?

Наконец, мой проект созрел, как и я сам. Наши идеи начали привлекать внимание представителей крупных компаний, готовых вложить средства в его реализацию. Я уверен, что и государство обратит на нас внимание и также примет участие в воспитании детей нашей страны. Кроме того, вокруг меня начинают собираться правильные люди – представители креативных профессий. У нас есть множество даровитых специалистов, которые способны удивить мир своим талантом. Сейчас мы работаем над запуском сразу в двух направлениях: телевизионного шоу и театрализованной постановки. Мы представим новых героев, которые должны стать примером для многих ребятишек. И это не супергерои с супервозможностями, а обычные ребята, только из будущего. Они постигают науки, обретают знания, и на собственном опыте, полученном в порой затруднительных ситуациях, достигают успеха. Сроки выхода проектов пока не рискну назвать, так как все эти пять лет я занимался не только творческим исследованием, но и поиском финансирования, мой путь был непростой.

И что вас вдохновляло на этот неподъемный труд?

Желание связать свою деятельность с детьми. Исходя из того, что я рассказал вам, можно сказать, что я собрал все свои компетенции и багаж знаний, полученный в разных сферах, и хочу использовать их на благо людям. За пять лет я стучался во многие двери и где-то был услышан. Меня поддержали очень важные люди, в том числе Александр Левенбук, который однажды нашел лучший способ, как и под каким "соусом" можно "напитать" знаниями детей всей нашей страны. Всем знаком проект Левенбука, который он реализовал со своим другом коллегой Александром Лившицем, программа "Радио-няня", её широко знают и любят сегодняшние взрослые, которые на "Радио-няне" росли. Я работал с Александром Семеновичем в театре "Шалом" и изначально мечтал поставить свою небольшую сказку именно в стенах этого маленького, но очень уютного театра. Благодаря Левенбуку, я познакомился с Константином Хабенским, который также вдохновил меня. Он сказал, что детям нужен новый формат, который позволит нам, творцам, быть услышанными детьми, иначе мы потеряем молодые поколения, и театр умрет. Были и другие не менее уважаемые персоны, которые благословили меня на этот непростой путь.

Можете в трех словах описать ваш проект?

Во всех десятках презентаций, которые я постоянно корректирую, остается неизменным только первый слайд. Мы хотим показать современному ребенку идеальное будущее, в котором люди будут жить в гармонии друг с другом, с природой, будут чтить традиции своей семьи и родины.

Удивительно!

И, конечно, будущее – эти самые дети. Именно благодаря их стараниям возможно построить это светлое будущее!

Роман, удачи вам. Я первый поведу своих детей к вам на шоу. Уверен, что у вас все получится. Такой веры и такого позитива я давно не встречал.

Спасибо вам за возможность быть услышанным!