Дочь Юрия Яковлева выступила против создания «цифровых копий» отца

Народная артистка России Алена Яковлева категорически против воссоздания образа отца с помощью нейросетей. Она не хочет видеть "цифровую копию" родителя в новых проектах и даже готова судиться со студиями, если придется.

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"Я категорически против. У нас уже был скандал, когда Юрия Васильевича отрисовали при помощи нейросети. Если такое будет, мы будем просто подавать в суд. Вся наша семья категорически против", - рассказала она "Абзацу".

При этом она спокойно относится к тому, что наследники других легендарных советских актеров придерживаются другой точки зрения.

Ранее Максим Никулин дал разрешение на использование образа Юрия Никулина. Более того, продемонстрированные ему отрывки фильма убедили Максима Юрьевича, что результат получился гораздо лучше, чем в спектакле к юбилею Никулина.

Картина "Манюня: Приключения в Москве" с "Никулиным" выйдет 30 мая.