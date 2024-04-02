Бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер сообщила трагическую новость

В семье голливудской актрисы и экс-супруги Бена Аффлека трагическое событие: у Дженнифер Гарнер умер папа. Об этом звезда сообщила в Инстаграме*. По словам Дженнифер, ее отец Уильям Джон Гарнер скончался в минувшую субботу в возрасте 85 лет.

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Американская кинозвезда сопроводила свои слова редкими фотографиями из семейного архива.

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Звезды Голливуда поддержали Дженнифер в комментариях к ее посту.

«Милая, посылаю тебе свою любовь и молюсь за тебя и твою семью», — написала Ева Лонгория. «Сочувствую вашей утрате», — высказалась Джулианна Мур. «Мои соболезнования. Мы сделали то же самое для моего папы. Такая любовь», — написала Шэрон Стоун. «Мой милый друг, посылаю вам всех моих ангелов, чтобы помочь отнести его домой», — обратилась к подруге Риз Уизерспун.

Свои соболезнования Дженнифер Гарнер также выразили Лилли Колинз, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Дженнифер Энистон и Зои Салдана.