Алена Яковлева назвала главное отличие Миронова от современных звезд

Актер Андрей Миронов не был звездой в плохом понимании этого слова, как сейчас некоторые артисты, заявила в разговоре с NEWS.ru народная артистка России Алена Яковлева. По ее словам, он был крайне скромным и неуверенным в себе.

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При своей огромной популярности и востребованности он не был «звездой» в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, неуверен в себе, рефлексировал периодически, — рассказала Яковлева.

Артистка рассказала о разговоре с Мироновым во время совместной поездки на спектакль МАИ к студентам. Тогда актер поинтересовался у Яковлевой, является ли он артистом ее поколения. Она ответила утвердительно, на что Миронов расстроенно сказал: «Нет, я чувствую, что должен все-таки вашему поколению соответствовать».

Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда. Он сыграл более 30 ролей, также ставил спектакли как режиссер. То есть успел очень многое к своим 47 годам, — отметила собеседница.

Яковлева отметила, что по-настоящему выдающиеся артисты — люди сомневающиеся, а не уверенные в своей звездности и неотразимости. Однако, добавила она, сейчас также находятся интересные артисты, в том числе среди молодежи.

К сожалению, Андрей Александрович ушел из жизни в 47 лет. Театру было очень тяжело без него, все-таки Миронов играл практически все основные спектакли, — заключила она.

Ранее заслуженная артистка России Зинаида Матросова рассказала, что во время своего дебюта в Театре сатиры в спектакле «Горе от ума» она боялась своих более опытных коллег. В частности, от темперамента Миронова ей «сносило крышу».