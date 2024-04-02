Звезда «Зачарованных» призналась, что готовится к смерти на фоне онкологии

Шеннен Доэрти на протяжении последнего года подробно рассказывает поклонникам о борьбе с раком молочной железы четвертой степени. С тех пор как актриса раскрыла диагноз, она превратила личный блог в своего рода публичный дневник, где делится не только новостями об улучшении или ухудшении самочувствия, но и внутренними переживаниями на этот счет. Однажды актриса с горечью заявила, что ей не хочется умирать, а результаты анализов тем временем были неутешительные. Шеннен, несмотря на прогрессирующую онкологию, продолжала верить в выздоровление, но накануне она сообщила, что готовится к смерти.

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Звезда «Зачарованных» в свежем выпуске своего подкаста объяснила, что хочет, насколько это возможно, облегчить жизнь своей мамы, когда ее не станет. Уже сейчас Доэрти очищает складские помещения и дом: перебирает вещи, какие-то продает, другие отдает на благотворительность.

«Мой приоритет на данный момент — моя мама. Я знаю, что ей будет тяжело, если я умру раньше нее. Я хочу, чтобы все остальное было намного проще. Я не хочу, чтобы ей приходилось иметь дело с кучей обязанностей. Я не хочу, чтобы у нее было четыре складских помещения, заполненных мебелью», — высказалась Шеннен.

Она также добавила, что отказалась от своей давней мечты выращивать лошадей, поэтому всерьез занялась расхламлением дома в Теннесси, который покупала для заветного хобби.

«Я собирала вещи и начала плакать… Я чувствовала, что отказываюсь от мечты, и что это значило для меня? Означало ли это, что я отказываюсь от жизни? Означало ли это, что я сдаюсь?» — вспомнила она.

На данный момент Шеннен Доэрти уверена, что избавление от большого количества имущества, включая участки земли и другую недвижимость, поможет создать более легкий «переходный период» после ее смерти.