Умерла звезда сериалов «‎Коломбо»‎ и «Звездный путь»‎ Барбара Балдавин

31 марта в своем доме скончалась Барбара Балдавин, американская актриса, в первую очередь известная по работе над несколькими десятками важных телешоу.

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Кроме того, Балдавин была кастинг-директором - занималась подбором актеров.

Балдавин умерла в возрасте 85 лет. Причиной смерти названа сердечная недостаточность, передает IMDb.

Барбара Балдавин родилась в 1938 году в Массачусетсе. На экране дебютировала в первой половине 1960-х - в классическом вестерне с Клинтом Иствудом "Сыромятная плеть". Далее - "Беглец", "ФБР", оригинальный "Стартрек" - "Звездный путь", "Коломбо", оригинальные "Ангелы Чарли" и "Остров фантазий" и так далее.

Была замужем за коллегой - актером, продюсером Джозефом Д'Агостой, который, помимо прочего, был кастинг-директором "Стартрека". Артисты вместе работали также над линейкой "Коломбо".