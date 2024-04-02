Марина Кравец раскрыла имя новорожденной дочери

В конце прошлого года актриса Марина Кравец перестала скрывать свою беременность. «Comedy Club» сообщила, что не сможет продолжать работу, так как находится в интересном положении.

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«Скоро в нашей семье ожидается радостное событие, из-за него я не смогу быть наставником команд второго сезона «Лиги городов», — призналась Марина.

Чуть больше двух недель назад Кравец объявила о рождении ребенка. Актриса родила вторую дочку.

«Всем привет! Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день! У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка — Никуся», — поделилась знаменитость. Больше никаких комментарием молодая мама не давала. А на днях Марина Кравец решила рассекретить имя новорождённой дочки. «Мы назвали ее Валерия. Учитывая, что сейчас идет год Дракона, то у нас Лера, в роддоме рожденная, а я мать Дракона, автоматически», — отметила актриса.

Напомним, что в апреле 2020 года Марина родила первую дочь Нику. Звезда тщательно готовилась к тому, чтобы сообщить дочке о том, что она станет старшей сестрой и ответственно подошла к этому вопросу, начала изучать психологические книги.