78-летний Эрни Хадсон рассказал, как ему удается сохранять спортивную форму

Оказывается, актёр долгое время игнорировал спортивный зал и режим питания. В этом году Эрни Хадсону, известному по фильму «Охотники за привидениями», исполнится 79 лет. Он всегда отличался атлетичным телосложением, а с возрастом он, кажется, стал в разы сильнее и подтянутее.

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В это трудно поверить, однако сам Хадсон признаётся, что никогда не ставил тренировки и здоровый образ жизни одними из своих жизненных приоритетов. Чаще всего ему приходилось играть роли не самых спортивных героев, поэтому занятия в зале не были решающим фактором во время работы над очередным проектом.

Активно заниматься спортом Хадсон стал лишь несколько лет назад. Сейчас он ходит на часовые тренировки три раза в неделю. Чаще всего актёр занимается пилатесом. Звезда «Охотников за привидениями» уверен, что бережный подход к организму и регулярные занятия спортом помогут ему как можно дольше оставаться в тонусе и поддерживать своё здоровье.