Продюсеры «Секретных материалов» сперва отказали Джиллиан Андерсон в роли

Создатель фантастического сериала «Секретные материалы» Крис Картер рассказал о работе над культовым сериалом. Он вспомнил, как представил продюсерам из студии Fox актёров на роль Малдера и Скалли.

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Как оказалось, им сразу не понравился выбор Джиллиан Андерсон. Продюсеры хотели взять на главную женскую роль сексуальную артистку, которая могла бы привлечь к шоу большую аудиторию, приведя в пример Памелу Андерсон.

Продюсеры спрашивали у меня: «Где сексуальная привлекательность?» Хотя Джиллиан и очень красива, она не соответствовала их представлениям о сексуальности. Дело в том, что они не поняли, чего я пытался добиться этим сериалом. И Джиллиан в то время была малоизвестной актрисой, что сильно усложняло дело.

В конечном итоге Картеру удалось отстоять своё мнение — главные роли в шоу сыграли Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Впоследствии «Секретные материалы» стали большим телевизионным хитом, получив 11 сезонов.