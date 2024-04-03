Актриса Наталья Бочкарева похвасталась фигурой после пластики живота

Нижегородская актриса Наталья Бочкарева показала фигуру после пластики живота. Фотографией в облегающем платье она поделилась в социальных сетях. Напомним, что брахиопластику артистке сделал известный хирург Тимур Хайдаров. Наталья Бочкарева осталась довольна результатом.

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На опубликованных кадрах актриса предстала в шикарном платье персикового цвета, которое частично открывает грудь звезды. В нем можно заметить, как уменьшился и подтянулся живот звезды после операции.

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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская актриса Пегова напугала поклонников разбитой губой.