Умер актер-кикбоксер и уголовник из боевиков с Ван Даммом

31 марта ушел из жизни Роб "Голландец" Каман. Каман был девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу и т.н. тайскому боксу и актером.

© Российская Газета

В 1980-1990-х Голландец снялся в нескольких картинах с Ван Даммом ("Легионер", "Колония", "Максимальный риск"), а также в "Кровавом кулаке" с Доном Уилсоном.

Об уходе 63-летнего спортсмена сообщила в соцсети его бывшая жена, причину смерти не называя.

Роб Каман родился в 1960 году в Амстердаме. Спортивную карьеру начал как футболист - в молодежной команде "Аякса", и хотя проявил себя отлично, футбол оставил. Позже он говорил, что "никогда не любил командные виды спорта".

Боевыми единоборствами занялся в шестнадцать лет, начав с индонезийских боевых искусств, но в девятнадцать, впервые увидел схватку в формате муай-тай, перешел в этот лагерь.

В 1985 году Каман был приговорен к почти двум годам тюремного заключения за ограбление банка - 28 мая того же года. Полиция арестовала Камана и 22-летнего сообщника уже через полчаса после содеянного. Отмечено, что разбойники - "вооруженные и в масках" - украли тогда 9000 голландских гульденов.