Бывшая жена Козловского показала редкие кадры с подросшей дочерью

Четыре года назад, когда на свет появилась малышка Ода-Валентина, родители твердо решили скрывать ее от посторонних глаз. С тех пор Данила Козловский и Ольга Зуева ни разу не засветили лицо наследницы. Прежде ее снимки родители публиковали крайне редко — обычно в день рождения, однако в последнее время Ольга с детским контентом зачастила.

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«Невероятный отдых с этими девчонками (и некоторыми парнями, которые не любят фотографироваться)» — подписала серию снимков Ольга. Увы, рассмотреть, насколько подросла малышка, можно только со спины — впрочем, это заметно и так. На кадрах, которые публиковал Данила в ноябре в честь дня рождения наследницы, она куда меньше ростом.

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К слову, в прошлом году Ольга намекнула, что ее сердце не свободно — поделилась фото, на котором она в объятьях незнакомца. Не исключено, что среди парней, которые в кадре появляться не любят, есть и тот самый. А как обстоят дела у Данилы с Оксаной Акиньшиной, неизвестно. После крупного скандала с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородининым актер ушел в затишье — практически не появляется ни в светской хронике, ни в соцсетях.

Напомним, что с мамой дочери Козловский познакомился в 2014 году. Отношения не пережили тяготы пандемии коронавируса: в 2020 году актер поехал в отпуск с Акиньшиной, чем подогрел слухи о расставании, а в 2021-м в интервью Ирине Шихман** признался, что больше не состоит в отношениях с Ольгой.

* Запрещен в РФ.

** Признана иноагентом.