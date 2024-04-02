Евгения Громова рассказала, почему побрилась налысо и развелась с первым мужем

Актриса Евгения Громова рассказала о том, почему побрилась налысо и развелась с первым мужем. Звезда дала интервью WomanHit.ru.

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Знаменитость поделилась историями из личной жизни. Она призналась, что в институте переживала любовные драмы, а в какой-то момент даже решила полностью избавиться от волос. Тогда она училась в ГИТИСе вместе со многими молодыми людьми, которые сейчас являются медийными персонами.

«На третьем курсе побрилась наголо — необходимо было что-то сделать, чтобы выплеснуть эмоции, копившиеся внутри. Некоторые люди в такие моменты пытаются даже навредить себе, это совершенно не моя история. Но я понимала, что хочу что-то поменять», – рассказала артистка.

Евгения отметила, что не могла найти психолога, а просто пришла к соседке по комнате и попросила постричь. Когда девушка увидела себя без волос, то испытала «классное ощущение».

«Обстричь волосы — это же как обнулиться, перевернуть новую страницу», – убеждена актриса.

Звезда была замужем, но развелась. Она не стала в подробностях описывать причины разрыва с избранником, коротко отметив, что виновато расстояние.

«У него была работа в Осло, а у меня в Москве», – пояснила женщина.

При этом актриса не хотела бросать работу и понимала, что в России остается востребованной. Но Евгения объясняет, что дело не только в работе, но и в умении искать компромисс.

«Иногда просто сама жизнь расставляет все на свои места», – добавила она.

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