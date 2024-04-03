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Названа причина смерти актрисы из "Москва слезам не верит" Татьяны Конюховой

2 апреля, на 93-м году жизни скончалась легендарная советская и российская актриса театра, кино и ТВ, артистка дубляжа, народная артистка РФ Татьяна Георгиевна Конюхова.

Названа причина смерти актрисы из «Москва слезам не верит» Татьяны Конюховой
© Российская Газета

Та самая "Конюхова! Обожаю Конюхову!" из "Москва слезам не верит" Меньшова. Она же - Галя Берёзка из "Карьеры Димы Горина" и Ганна в ленте "Майская ночь, или Утопленница".

Татьяна Конюхова родилась в 1931 году в Ташкенте. Школу заканчивала в Лиепае, в 1955-м - Всесоюзный государственный институт театрального искусства в Москве. После какое-то время работала в Малом театре, в 1956-1992 годах - в Театре-студии киноактера.

Среди сценических работ - "Дурочка" (Лопе де Вега, 1971 год), "Чудо" (Метерлинк, 1976), "День приезда - день отъезда" (Черных, тот же год), "Комедия ошибок" Шекспира (1979-1984 годы), "Праздник непослушания" Михалкова (1987-1989 годы) и другие постановки.

Снималась с 1951-го - сначала "Спортивная честь", после - десятки фильмов и сериалов: "Доброе утро", "Заре навстречу", "Запасной игрок", "Нежданно-негаданно", "Первые радости", "На златом крыльце сидели", "Разные судьбы" (Соня Орлова), "Олеко Дундич", "Время летних отпусков". Самая известная работа в дубляже - Элен из трилогии про Фантомаса.

"Любимая и незабвенная - называли ее друзья, коллеги, студенты, зрители за глубину, искренность, задор, сердечное отношение к людям. В памяти зрителей, коллег, поклонников Татьяна Георгиевна Конюхова навсегда останется яркой, талантливой, любимой актрисой, дарящей радость и свет!", - сказано в некрологе Союза кинематографистов РФ.

Как уточнили в пресс-службе Союза, причиной смерти легенды стала продолжительная болезнь, характер которой не разглашается.

О месте и времени прощания и похорон народной артистки станет известно позже.

Актеры
Запасной игрок
Разные судьбы
На златом крыльце сидели
Карьера Димы Горина
Майская ночь или утопленница
Доброе утро
Москва слезам не верит
Праздник непослушания
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Татьяна Конюхова
Олеко Дундич
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