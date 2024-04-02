Депрессия, проблемы с законом и зависимости: что случилось с Амандой Байнс

В начале нулевых актриса была одной из главных звёзд Голливуда. Всемирную известность совсем юной на тот момент Аманде Байнс принесла роль в вышедшей в 2005 году комедии «Она – мужчина». С того момента Аманда снялась ещё в некоторых успешных проектах, а в 2010 году неожиданно объявила о завершении актёрской карьеры.

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Тогда поклонники гадали, что же могло повлиять на столь внезапные изменения в жизни Байнс. Выяснилось, что судьба актрисы оказалась не самой простой. Актриса призналась, что уже много лет страдает от алкогольной зависимости, а также периодически употребляет запрещённые вещества. Неоднократно Аманда сталкивалась с проблемами с законом, и, более того, была осуждена на три года условно за вождение без водительских прав.

Недавно актриса заявила, что сейчас борется с тяжелейшей депрессией, из-за которой она набрала девять килограммов. Сейчас Байнс проходит курс лечения и уверяет, что уже чувствует себя в разы лучше.