Апсайклинг от Мэрил Стрип: актриса посетила iHeartRadio Music Awards в новом-старом платье от Lanvin

Мэрил Стрип на днях делом подтвердила идею устойчивой моды. Эта концепция заключается в том, чтобы потреблять меньше товаров в заботе об окружающей среде. Производство одежды до сих пор остаётся одной из самых загрязняющих природу отраслей. Следуя ей, 74-летняя актриса снова надела платье от известного французского бренда Lanvin, в котором была замечена на одном из мероприятий в 2015-м. Накануне Стрип посетила в белом, струящемся платье с глубоким вырезом и высоким разрезом церемонию вручения премий iHeartRadio Music Awards. Образ завершили серебристые босоножки на высоких каблуках и очки в чёрной оправе. На сцену звезда «Дьявол носит Prada» вышла, чтобы вручить премию в номинации «Икона» певице Шер.

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Дизайн платья Мэрил разработал креативный директор Lanvin Альбер Эльбаз, работавший в модном доме с 2001-го по 2015-й гг. и скончавшийся в 2021-м году. Первый выход актрисы в этом наряде состоялся 22-го октября 2015-го на гала-вечере в Нью-Йорке, посвящённом чествованию звёзд. Тогда актриса также предстала перед фотографами в очках, но не в чёрной, а тонкой металлической оправе. И в отличие от распущенных волос на церемонии iHeartRadio Music Awards, восемь с половиной лет назад Стрип собирала их в высокий пучок.

Самое интересное, что в белом тотал луке она посетила в феврале и церемонию вручения другой престижной музыкальной премии - Grammy. Актриса представляла в комбинезоне с блёстками и отделкой из перьев от Valentino номинацию «Запись года» вместе с зятем, музыкантом Марком Ронсоном. Он женился на второй дочери Мэрил, Грейс Гаммер, в 2021-м году.

И выбор цвета, который Стрип упорно делает в этом сезоне, неудивителен. Монохромные образы на красных дорожках в трендах сезона после того, как были замечены на подиумах у Gucci, Chloé and Carven. Ограниченные палитры фигурировали в нарядах участниц награждения премиями «Золотой глобус» и «Оскар», включая Дженнифер Лоуренс, Кери Расселл и Кэри Маллиган.

С 2014-го года на церемонии награждения премией iHeartRadio Music Awards отмечаются достижения в сфере музыки. В частности, самые проигрываемые на радиостанциях сервиса и в приложении iHeartRadio артисты и музыкальные композиции. В число лауреатов 2024-го года кроме Шер также вошла Бейонсе. На вручении выступили Джастин Тимберлейк, Лэйни Уилсон, Тэйт Макрэй, Jelly Roll, группы Green Day, TLC и др.