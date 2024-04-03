Что известно об отношениях Киану Ривза и Александры Грант

Киану Ривз и Александра Грант предпочитают держать свой роман в тайне и проводить время только вдвоём. Хотя пару, которая предала свои отношения огласке в 2019 году, часто приглашают на вечеринки и мероприятия, они очень избирательно относятся к таким визитам.

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«Они оба усердно работают, а потом наслаждаются жизнью вместе. Они очень даже нормальная пара», — рассказал источник. «Их часто приглашают на мероприятия, но они посещают только те, которые действительно важны для них. Они оба домоседы и предпочитают развлекаться дома. Они часто приглашают друзей на ужин. Это самое лучшее», — добавил он.

Киану Ривз и Александра Грант, 2022

В свои 59 лет актёр по-прежнему увлечён своим давним хобби:

«У Киану до сих пор есть своя компания ARCH, занимающаяся изготовлением мотоциклов на заказ. Мотоциклы — огромная часть его жизни. Алекс никогда не возражала. У неё очень спокойный характер, и она просто хочет, чтобы он был счастлив», — подытожил инсайдер.

На прошлой неделе другой источник сообщил, что Ривз и Грант по-настоящему счастливы вместе.

«Это самые весёлые и позитивные отношения, которые когда-либо были у Киану. Грант редкая жемчужина. Она очаровательна, мила, заботлива и забавна. У неё своя жизнь и карьера, но она также очень поддерживает Киану. Когда он снимается в другой стране, она путешествует с ним. Когда работа рядом с домом, она часто посещает съёмочную площадку. Все её просто обожают. Они живут вместе и часто приглашают друзей на ужин. Киану очень счастлив», — подтвердил инсайдер.

Киану Ривз и Александра Грант на красной дорожке MOCA Gala 2023

Ривз и Грант объявили о своём романе в ноябре 2019 года, дебютировав на красной дорожке LACMA Art + Film Gala presented by Gucci в Лос-Анджелесе. В сентябре 2023 года Грант рассказала на церемонии вручения премии Beverly Arts Icon Awards в Лос-Анджелесе, что чувствует себя взаимозависимой и независимой в самых лучших отношениях. Многим селебрити стоит у них поучиться!