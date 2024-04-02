Звезда «Холопа», актриса Саша Бортич опубликовала редкие фото с сыном Сашей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На фотографиях она показала, как вместе с сыном отправилась помогать животным в приют. Сын актрисы кормил собак, гладил их и гулял с ними на природе. Саша Бортич отметила, что гордится им.

В мае 2023 года актриса Саша Бортич объявила в социальных сетях о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Слухи об этом возникли еще в 2022-м. Общественность заподозрила, что в семье не все гладко, когда актриса перестала выкладывать совместные фотографии с мужем. Позже знаменитость сообщила, что уже некоторое время не состоит в отношениях с предпринимателем. По словам артистки, они остались друзьями и вместе воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Актриса признавалась: они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Звезда «Холопа» почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни ребенка с подписчиками в соцсетях.

В сентябре 2023 года бизнесмен показал в Instagram cвою девушку. Евгений Савельев начал встречаться с блогером Вероникой Логиновой.