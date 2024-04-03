Поругавшаяся с отцом Машкова заявила о возвращении к семье

Мария Машкова приняла решение уехать из страны, однако, ее отъезд особенно запомнился российской публике. Девушка отличилась тем, что публично поругалась с отцом на почве политических мнений. В то время как ее родитель продемонстрировал патриотическую позицию, она от Родины наотрез отказалась.

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Тем не менее какие-то теплые чувства к дому у нее все-таки остались. В этом она призналась в рамках одного из последних интервью. По словам девушки, ей очень хочется встретиться с дедушкой, который находится уже в солидном возрасте. Ради этого ей, конечно же, придется приехать, потому что сам дедушка не выдержит такую непростую дорогу до внучки.