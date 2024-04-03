«Я очень хочу потанцевать с ним», — поругавшаяся с отцом Машкова заявила о возвращении к семье
Мария Машкова приняла решение уехать из страны, однако, ее отъезд особенно запомнился российской публике. Девушка отличилась тем, что публично поругалась с отцом на почве политических мнений. В то время как ее родитель продемонстрировал патриотическую позицию, она от Родины наотрез отказалась.
Тем не менее какие-то теплые чувства к дому у нее все-таки остались. В этом она призналась в рамках одного из последних интервью. По словам девушки, ей очень хочется встретиться с дедушкой, который находится уже в солидном возрасте. Ради этого ей, конечно же, придется приехать, потому что сам дедушка не выдержит такую непростую дорогу до внучки.
«Ему 90 лет в июне. Я очень хочу потанцевать с ним. А в Россию… Мне кажется, я больше там не смогу жить», — заявляла Мария, пытаясь сдержать свои слезы. Реакция зрителей интервью вышла неоднозначной. Кто-то поддержал девушку, а кто-то встретил ее с агрессией, считая, что та сама избрала свою судьбу и отвернула от себя всех членов семьи. Были и более лояльные пользователи сети, уверенные в том, что отношения в семье еще можно наладить.