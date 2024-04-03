Меган Фокс впервые высказалась о своих пластических операциях

По словам Меган, она действительно обращалась к пластическому хирургу. Впервые к специалисту девушка обратилась в довольно юном возрасте. Оказалось, что долгое время девушку мучили комплексы.

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«Я была маленькой девочкой, которая смотрела в зеркало и спрашивала: «Где моя грудь?» Всегда хотела большую грудь. Моя грудь искусственная с 21-22 лет. Я сделала ее консервативно, потому что тогда много снималась, операцию не должны были заметить зрители», - призналась Меган в подкасте Call Her Daddy.

Фокс была довольна результатом, но обращалась к пластическому хирургу еще два раза. После родов грудь уменьшилась, что стало приносить дискомфорт артистке. После завершения грудного вскармливания девушка вновь увеличила грудь.

Фокс признается, ей нравится грудь, как у «стриптизерши из 90-х». Однако Меган не любит операции, потому что она плохо переносит восстановление после наркоза.

Также актриса называет себя сильно мнительной, она верит в знаки.

«Я встречаюсь с врачами и узнаю, не видели ли они каких-либо предзнаменований — совы, вороны, не наступил ли кто-нибудь на паука, не было ли мертвых насекомых», - отметила Фокс.

Помимо пластики, Меган колит филлеры и ботокс, но она не считает эти процедуры серьезным вмешательством. В 20 лет девушка решилась на еще одну пластику: Меган сделала ринопластику и изменила форму носа.

Напомним, Меган Фокс разорвала помолвку с Machine Gun Kellу. Возлюбленный Меган Фокс рассказал, как пережил потерю ребенка.