Звезда фильма «Ход королевы» вышла замуж
Брак был зарегистрирован еще два года назад.
Звезда картины «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой подтвердила свое замужество. Она связала себя узами брака два года назад с Малькомом Макреем.
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Накануне 27-летняя актриса поздравила мужа с днем рождения в соцсети и поделилась кадрами с торжества в Новом Орлеане.
"Два года назад, 1 апреля, я тайно вышла замуж за своего лучшего друга в Новом Орлеане. Магия того дня навсегда укоренилась в каждой клеточке моего существа", — написала Аня.