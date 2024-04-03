Звезда фильма «Ход королевы» вышла замуж

Брак был зарегистрирован еще два года назад.

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Звезда картины «Ход королевы» Аня Тейлор-Джой подтвердила свое замужество. Она связала себя узами брака два года назад с Малькомом Макреем.

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Накануне 27-летняя актриса поздравила мужа с днем рождения в соцсети и поделилась кадрами с торжества в Новом Орлеане.