Актриса Аня Тейлор-Джой впервые опубликовала фото со свадьбы

Актриса Аня Тейлор-Джой впервые показала поклонникам фотографии со своей свадьбы с возлюбленным, актером Малкольмом МакРеем, которая состоялась два года назад в Новом Орлеане. Звезда сериала «Ход королевы» опубликовала снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из кадров Аня Тейлор-Джой позировала вместе с мужем, супермоделью Карой Делевинь и другом. Артистка предстала перед камерой в свадебном платье Dior, которое было украшено вышивкой с птицами. На торжестве у влюбленных были десерты в виде сердец.

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В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Пара организовала торжество в Венеции. На церемонии присутствовали такие знаменитости, как Кара Делевинь, Джулия Гарнер, Майлз Теллер, Николас Холт и другие.

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалу «Ход Королевы». Картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В конце февраля актриса оказалась в центре скандала. Знаменитость раскритиковали из-за фотографии, на которой она позирует топлес. Она стояла перед камерой, прикрыв обнаженную грудь руками.