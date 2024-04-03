У актера из "Улиц разбитых фонарей" и "Солдат" нашли расстройство психики

45-летний российский актер Юрий Шибанов рассказал, что у него диагностировано психическое расстройство.

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Шабанов, начавший карьеру в конце 1990-х, - это Фахрутдинов из сериала "Солдаты", плюс на счету актера - "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Империя под ударом", "Бедная Настя", "Учитель в законе", другие проекты.

О своем несчастье популярный артист сообщил в шоу "Малахов", признавшись - у него биполярное расстройство.

Причем, по словам Шибанова, изначально у него был диагноз "шизофрения", но через несколько лет вердикт подкорректировали.

Юрий Радь (при рождении) появился на свет в 1978 году в городе Горняк (сейчас это ДНР). Учился в Псковском художественном училище, в 2005-м окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, в 1999-2001-м учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ЛГИТМиК).