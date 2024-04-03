Умер актер из "Назад в будущее 2" и "Полицейской академии" Джо Флаэрти

1 апреля не стало Джо Флаэрти. Флаэрти - американский актер кино, сериалов и театра, сценарист, продюсер, режиссер, артист озвучания, стендапер. В его списке - порядка 130 проектов.

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В портфолио артиста, дебютировавшего на экране в середине 1970-х, - "Улица Сезам", "Женаты и с детьми", "Внутреннее пространство" Джо Данте, сиквел "Назад в будущее", "Как в кино", "Динозавры", сериал "Полицейская академия", озвучание "Гриффинов" и "Американского папаши!"

Причиной смерти комика, как передает Deadline со ссылкой на его дочь, стала непродолжительная болезнь. Ее характер не конкретизирован.

Джозеф О'Флаэрти (полное имя) родился в 1941 году в Питтсбурге в семье итало-ирландских корней. Четыре года служил в ВВС США, после чего увлекся театром, переехал в Чикаго и в 1969-м начал комедийную карьеру.