Через годы и роли: неугасимая искра между Дайан Китон и Аль Пачино

Звезду «Крестного отца» считали настоящим ловеласом, но близкие Аль Пачино уверяют: была лишь одна женщина, которую он по-настоящему любил. Увы, быть вместе им было не суждено.

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Чудаковатая блондинка

Дайан Китон и Аль Пачино, будущие звезды Голливуда, впервые встретились на съемочной площадке культового фильма «Крестный отец» в 1972 году, где между ними вспыхнули чувства. Актриса слыла закрытой, неулыбчивой, Коппола считал ее милой чудачкой. Аль был полной противоположностью мисс Киттон — веселый, болтливый, чрезмерно дружелюбный. Блондинка позже признавалась, что влюбилась с Пачино с первого взгляда и не могла скрывать своих чувств.

Однако артист не сразу ответил на чувство Дайан: он присматривался к ней до начала съемок второй части «Крестного отца». Лишь во время повторной совместной работы Аль решил сделать шаг навстречу Киттон.

Их взаимное притяжение быстро переросло в роман, делая их одной из самых обсуждаемых и восхищаемых пар своего времени. В то время как Китон открыто выразила свои глубокие чувства, назвав Пачино главным компонентом своего опыта работы над трилогией «Крестный отец», Пачино, казалось, относился к их связи с осторожностью, не спеша делать шаги к углублению отношений.

Power couple

Аль Пачино и Дайан Киттон сияли на красных дорожках, их стиль копировали, ими восхищались. Быстро актеры стали самой обсуждаемой парой. А в их реальной жизни кипели нешуточные страсти.

Их история любви прошла классический сценарий многих голливудских романов, где несмотря на взаимную привязанность, различия в восприятии будущего отношений привели к их разрыву. Дайан ждала, когда же артист решится сделать ей предложение, но Аль тянул.

Устав ждать, Китон поставила возлюбленному ультиматум: он женятся или расходятся. Пачино метался несколько дней, а затем решил, что стоит разорвать отношения, пока не стало слишком больно. И все же артисты сохранили теплые, по-настоящему близкие отношения.

Ни Китон, ни Пачино так и не вступили в брак. Дайан ведет очень закрытый образ жизни, она, смеясь, замечает, что 35 лет не ходила на свидания. Зато Аль трижды стал отцом, хотя не женился ни на одной из своих избранниц.

Получая «Оскар» в 2019 году Аль неожиданно обратился к Дайан, сидящей в зале, вспомнив, как она поддерживала актера в начале пути. Трогательную речь Пачино закончил признанием в любви: «Я всегда буду любить тебя, Дайан!»