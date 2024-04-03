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Из интервью Татьяны Конюховой: "Артисткой нужно родиться"

Помните, в картине "Москва слезам не верит" одна из героинь, провинциальных девчонок, кричит голосом, полным восторга: "Конюхова! Конюхова идет..." Режиссер очень удачно передал правдивый образ кинозвезды того времени.

«Артисткой нужно родиться». Что говорила Татьяна Конюхова о себе, карьере и о детях
© ТАСС

Татьяна Конюхова и была ею, настоящей звездой советского кино: ее героини - сильные духом комсомолки, мудрые и романтичные советские женщины. Она пережила все, включая феноменальную популярность и почти полное забвение.

Актриса умерла 2 апреля на 93-м году жизни. Известно, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. "РГ" вспоминает интервью 2011 года, в котором Татьяна Георгиевна рассказала о своих ролях и отношении к жизни.

Об азарте

"Я вообще артистка от природы и очень азартный человек. Очень! Помню, однажды на теплоходе на открытой палубе парохода пела два часа на холодном пронизывающем ветру, перешибая весь шум двигателей... Мне сказали: "Таня, давай!.." Ну Таня и дала… Перепела весь советский репертуар. Утром проснулась, а голоса нет. Рот открываю, и рыбье молчанье вместо голоса. Фониаторы Большого театра месяц со мной возились, а мне запретили произносить даже один звук".

О детстве

"Мое детство прошло в Узбекистане, и сегодня часто вспоминаю эти яркие халаты - зимой и летом разным цветом, в которых ходили узбеки. Они люди просто потрясающие: душевно теплые, совершенно бесхитростные, делились последней лепешкой.Я очень хорошо помню, как пошла в школу в узбекском кишлаке, мне было лет пять. Подходило первое сентября, и соседки-узбечки прибегали к моей русской маме с одной и той же просьбой - научить их завязывать банты на головах у своих дочек.Я решила втихаря от всех тоже в школу идти. В маленький чемоданчик положила кусок кирпича для веса и, едва дождавшись рассвета, вышмыгнула из дома. Мама пошла доить корову, а я следом за ней - и по тротуарчику в сторону школы.Навстречу мне люди шли на завод, на утреннюю смену, и смотрели на меня с полным недоумением. Я шла гордая, задрав нос от величия. С кирпичом в чемоданчике. Вот тогда, думаю, во мне и начинала зарождаться артистка. Потом, в школе, на бессчетных утренниках ни одна снежинка или царевна не обходилась без участия Таньки Конюховой.
Помню, папа играл на гитаре, а я отплясывала так, что мама кричала: "Юра, прекрати, у нее посинели губы!" Фильм "Цирк" смотрела двадцать один раз, знала его наизусть. Потом, спустя годы, цитировала его Исааку Дунаевскому, он был в шоке. Это все к тому, что артисткой нужно родиться. Кстати, как и журналистом. Я в этом убеждена. Можно, конечно, и зайца научить играть на барабане. Но надо ли?"

О несыгранных ролях

"Одного не могу себе простить - что отказалась от предложения сниматься в главной роли в картине "Летят журавли", режиссер Колотозов звал. Он мне потом говорил, что первый раз видел такую идиотку, которая отказалась от главной роли. Но я была приглашена в фильм "Хождение по мукам", слово дала режиссеру Рошалю, что буду у него сниматься. Правда, он потом меня не взял. Веришь, жизнь с той поры прошла, а я его до сих пор простить не могу. Не могу!Хотя к ролям не завистливая, меня Рязанов звал в "Карнавальную ночь". Я же ему и сказала про Люсю Гурченко, говорю, у нас девочка ходит по ВГИКу, просто блестящая артистка, великолепно играет на аккордеоне и на гитаре. Тоненькая, артистичная, это то, что тебе нужно. Я очень горда, что он все-таки Люсю заметил!"

О популярности

"Меня в молодости всегда пугала популярность и узнаваемость. Моя знаменитая летящая походка родом оттуда. По улице пройти было просто невозможно: со всех сторон неслось "Конюхова, Конюхова..." Главным для меня было ни с кем не встретиться глазами. Я ведь видела уже сломанные актерские судьбы. Сегодня ты на коне, а завтра - под ногами. Тогда от одной заметки в газете жизнь могла рухнуть.Аллочка Ларионова красоты была неземной. После картины "Анна на шее" ей вообще проходу не давали. Из квартиры выйти было нельзя. Но: что-то кому-то не так сказала, и потом такой грязью облили в прессе. В итоге у нее судьба актерская сложилась неудачно. Ничего добром и не сыграла. Счастье, что Колька Рыбников любил ее безумно, так что хоть в семейной жизни она была не просто любима, а обожаема…Вот поэтому я боялась даже взглядом с кем-то незнакомым встретиться. Я тогда была узнаваемая, и меня везде приглашали. Я этой узнаваемостью тяготилась и все время что-нибудь над собой вытворяла, меняла прически, волосы перекрашивала. Однажды приехала к родителям, звоню в дверь, мама открывает и спрашивает: "Вам кого?.." У меня аж слезы брызнули от обиды. Мама! Ты что, меня не узнаешь?Это я так спасалась от славы".

О материнстве

"Нужно ли состоявшимся артисткам детей рожать? Я вышла замуж за мастера спорта СССР Владимира Кузнецова, когда мне было уже тридцать. Он был ослепительный красавец почти двухметрового роста с фигурой греческого бога. Бабы мне завидовали страшно. Он такой красавец, на которого женская половина Москвы вся оглядывалась, а у меня это был уже третий брак…Каких только гадостей вслед нам не говорили. Рожать или не рожать - никогда такого вопроса в моей жизни не было. Я очнулась: мне тридцать лет, и я беременна. Родила сына. Из съемок и киноэкспедиций не вылазила, но никогда никакая домработница не переступала порог моего дома. Все успевала. Конечно, ребенку нужна мама, а не артистка. Мое счастье в том, что мой сын меня всегда понимал. У других актрис, фамилии называть не хочу, все было в этом плане трагичней. Мы с моим сынком многое что пережили, у него было очень сложное неврологическое заболевание. Победили".

О смерти

"Мы зачастую легкомысленны и эгоистичны к чужой смерти. Помню, хоронили одного актера, и на поминках все приходили к одному выводу, что он прожил большую жизнь - целых семьдесят восемь лет. Играл в академическом театре. Хорошо, дескать, пожил. Встала одна актриса и сказала: "Ну какую ерунду вы говорите. Он же всего семьдесят восемь раз встретил весну…" Я теперь часто вспоминаю ее слова. Расставаться со всем этим очень трудно. С веснами и зимами. С жизнью. Такой прекрасной и такой короткой.Я не задумываюсь, будет ли у меня восемьдесят первая весна или восемьдесят вторая… Не хочу об этом думать. Просто живу, и все. Я знаю, что после этой жизни нет продолжения. Как это ни страшно, но нет. Я там была. У меня случилась клиническая смерть, и когда врачи меня вернули с того света, я сказала: "Ничего там нет..."Циолковский сказал: "Вы что думаете, что облака - это влага? Это души людей..." Он гений был. Но думаю, что ошибался".

О запретах и высокомерии

"Я всегда себя вела свободно, и для меня никаких запретов не было. Были запреты внутренние: обидеть человека, не поделиться с человеком. Не помочь человеку в беде. А в радости я радовалась за человека еще больше, чем он сам. Сколько выбила телефонов, квартир, путевок в санатории - никогда не считала. И даже не помню. Могла - помогала. Вот и все.Мне часто приписывали какую-то гордыню. Думали, что я вся такая звезда. Однажды приехали за границу с актером Иваном Лапиковым, устроились в гостиницу, я быстро сделала бутерброды, чаек вскипятила, позвала его к себе в номер. Мы с ним по рюмке выпили, разговорились и он мне говорит: "Тань, а многие считают вас высокомерной особой..." Меня это всегда очень ранило, то, что я произвожу впечатление высокомерной. Я иногда ухожу в себя, замыкаюсь. Такое состояние бывает. Но высокомерие - боже сохрани. Никогда не разрушу настроение компании. Никогда. Пусть переругаются все, но без меня".

О творческой жизни

"Артист - это не профессия, это натура. Это нутро и характер. Я из артистов неузнаваемых. Пик популярности в молодости - не в счет.Есть артисты: сыграет одну роль, и его знает вся страна. Я сыграла сотню ролей, но сегодня мало кто узнает. Бывает, прилетишь в какой-нибудь город, а в аэропорту встречающие спрашивают: "А Зинаида Кириенко прилетела?" или "А Светлана Светличная будет?"Вот это немножко обижает. Потом, после выступления, журналисты бегут ко мне: "Татьяна Георгиевна, дайте интервью, мы вас сразу не разглядели". Не дам никогда! Вы же меня в упор не видели. Думаю, почему вы такие не любопытные. Узкие. У вас сегодня же есть интернет, информации море, а вам ничего не интересно. Я из узбекского кишлака пришла в эту жизнь и стала человеком.Через общение, через самообразование всего добилась. Ну, может, маленько через талант. Еще очень важен труд.В мои годы я с температурой 38 просидела съемочный день в бассейне с холодной водой. Но такая роль была роскошная - играла старую психопатку, которая ныряет с аквалангом. Материал просто дивный. Как отказаться?! После этого страшно заболела, казалось, что все тело грызли крысы, в больнице провалялась месяц. Еле выкарабкалась. Мой сын меня даже не ругал за это. Слишком хорошо меня знает. Просто смотрел укоризненно, и все...
Сегодня моя шкура стала пробиваема, ненавижу, когда в зале сидят артисты. Или в кулисах стоят и смотрят, как ты работаешь. Я их энергетику чувствую, как иголки в кожу. Поэтому юбилейных торжеств и вечеров не хочу. Зачем мне иголки в кожу?..Предстоящий юбилей меня не пугает. Просто мне кажется, что я к этому не готова. Я хочу остаться в памяти людской живым человеком, а не старушкой, которая сидит на пьедестале полузабытых ролей и чего-то там свое вспоминает. Смешной быть не хочу. И жалкой".

Справка "РГ"

Татьяна Конюхова, родилась 12 ноября 1931 года, в 1949 году в числе 15 счастливчиков была принята во ВГИК. В тот год в институт кинематографии поступало 800 человек.

Снималась в кино с 1952 года, в ее творческом багаже более ста ролей. Играла в картинах "Женитьба Бальзаминова", "Разные судьбы", "Карьера Димы Горина", "Олеко Дундич". Народная артистка России.

Актеры
Анна на шее
Разные судьбы
Карьера Димы Горина
Цирк
Москва слезам не верит
Летят журавли
Татьяна Конюхова
Зинаида Кириенко
Иван Лапиков
Светлана Светличная
Владимир Кузнецов
Исаак Дунаевский
Олеко Дундич