Актрису Еву Лонгорию высмеяли за выход в спортивном костюме

Актриса Ева Лонгория была замечена 2 апреля в Париже. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

© evalongoria/Instagram (организация запрещена в России)

49-летнюю Еву Лонгорию подловили папарацци, когда она выходила из известного отеля Four Seasons George V. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» появилась на публике в повседневном наряде. Актриса надела черную футболку, которую сочетала со спортивным костюмом в тон и белыми кроссовками. Знаменитость распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Читатели Daily Mail раскритиковали образ Евы Лонгории.

© dailymail

«В этом она выглядит огромной», «Нелестный наряд для ее маленького роста, извините», «Этот спортивный костюм ужасен», «Очень плохо. Она в хорошей форме, но эта одежда не красит ее», — писали в комментариях.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына. Ребенка назвали Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.