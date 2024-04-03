Умер югославский режиссер и актер Велько Булайич

3 апреля в Загребе скончался Велько Булайич, югославский черногорский режиссер, актер и сценарист.

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В 1970-м постановщик был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" - за военно-историческую драму с Сергеем Бондарчуком и Юлом Бриннером "Битва на Неретве".

Велько Булайич специализировался на военном кино и картинах про партизан, карьеру постановщика начал в первой половине 1950-х и был творчески активен до преклонных лет. На его счету - масса наград. 22 марта ему исполнилось 96 лет.

В фильмографии кинематографиста - порядка трех десятков проектов: "Забота о людях", "Корабль-скиталец", "Камень в море", "Восемь лет после войны", "Поезд вне расписания", "Война", "Человек, которого надо убить", "Покушение в Сараево".

Об уходе "величайшего режиссера своей страны" передает b92 - со ссылкой на подтверждение семьи.

Велько Булайич родился в 1928 году. После начала войны, уже 13 июля 1941 года, члены семьи вступили в партизанский отряд. Старший брат Велько погиб, сам он и другой его брат, Стеван, были ранены в боях.

Кинообразование получил в Риме, где работал ассистентом у Феллини и Витторио Де Сики.