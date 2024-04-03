Звезда фильма «Тренер» снялась в купальнике на Багамах

Звезда фильма «Тренер» Ольга Зуева снялась в купальнике на Багамах. Актриса позировала в монокини трендового цвета, лежа у бассейна, и поделилась кадрами в соцсетях.

Артистка улетела в отпуск вместе с дочерью от коллеги Данилы Козловского.

Звезды начали встречаться в 2015 году, а расстались практически сразу после рождения ребенка в 2020 году. Актер винит в этом себя, он публично признавался, что «гадко» поступил по отношению к бывшей возлюбленной. Девочка, которую назвали Ода-Валентина, живет со своей матерью в США, однако актриса не препятствует общению и встречам ребенка с отцом. По словам Козловского, дочь поменяла его мировоззрение, заставив по-другому взглянуть на разные ситуации в жизни.

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В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у Козловского роман с актрисой Оксаной Акиньшиной. Новые отношения артиста якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором он выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей. Пара периодически посещает разные светские мероприятия, но артисты отказываются давать комментарии по поводу личной жизни.