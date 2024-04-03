Марлону Брандо 3 апреля исполнилось бы 100 лет: лучшие роли звезды

В среду 3 апреля свой 100-й день рождения мог бы отметить самый обаятельный "трамвайный хам" голливудского кино Марлон Брандо. Своей необычайной харизмой и бесспорным талантом он покорил сердца миллионов зрителей по всему миру. К юбилею одного из самых ярких мужчин мирового кино "РГ" предлагает вспомнить наиболее известные фильмы с его участием.

© kinopoisk.ru

"Трамвай "Желание" (1951)

© kinopoisk.ru

Марлон Брандо здесь играет абсолютно негативного персонажа - неотесанного Стэнли Ковальски. Он живет в самом бедном районе Нового Орлеана с беременной супругой, ради него отказавшейся от семьи и наследства. Шаткая идиллия рушится с приездом сестры жены, увядающей, когда-то ослепительно прекрасной Бланш Дюбуа. Представители двух разных миров с первых секунд начинают раздражать друг друга. Но даже в гневе и саркастичности этот герой в исполнении Брандо отличается своеобразным обаянием.

Тогда еще не слишком известный молодой актер стал партнером одной из главных икон Голливуда - Вивьен Ли. После выхода этой ленты Брандо мгновенно стал звездой первой величины и заставил юношей всей Америки копировать его неповторимый стиль.

© kinopoisk.ru

Картина принесла Марлону Брандо первый "Оскар". Здесь он исполняет роль работяги, бывшего боксера с обезоруживающей улыбкой. Тогда актеру было 30 лет, и он был самым молодым победителем в номинации "Лучший актер" на тот момент. В общей сложности фильм получил восемь "Оскаров" и четыре "Золотых глобуса".

История построена на документальном материале о коррупции в профсоюзных организациях. Брандо создал на экране образ Тэрри Маллоя, которому пришлось столкнуться с самоуправством профсоюзных боссов и результатами их бесчинств. Марлону Брандо удалось показать, как постепенно меняется человек, решивший бороться с несправедливостью.

© kinopoisk.ru

Это переосмысление классического американского вестерна с неожиданными поворотами сюжета. Действие происходит в Техасе 60-х годов, и главными негодяями становятся не бандиты, а обычные горожане, обезумевшие от злости. Единственный настоящий преступник Баббер Ривз в исполнении Роберта Редфорда вызывает, скорее, симпатию. Ведь он просто хочет тихо скрыться из-за обвинения в убийстве, которого не совершал, но судьба заносит его в родной городок. Бывшие соседи, знакомые и друзья объявляют на Ривза настоящую охоту, которая в итоге превращает их самих в диких зверей.

Марлон Брандо играет в фильме шерифа Колдера. Эта роль для актера была необычной, ведь его персонаж не строит из себя "сложного парня" и с первых минут производит впечатление классического героя. Шериф недавно прислан в городок, и местные относятся к нему с определенной настороженностью. Именно он встает между жертвой и разъяренной толпой, чтобы спасти человека, которого ему было приказано задержать.

© kinopoisk.ru

Культовый фильм не стал бы таким популярным без харизмы главы мафиозного клана дона Вито Корлеоне - знаковой роли для Брандо. Актер смог создать образ не обычного бандита, а главы семьи, который строго придерживается своих принципов справедливости. Для своего окружения он судья, мудрец и почти бог: помогающий, карающий и утешающий в трудную минуту. Дон Корлеоне руководит криминальным бизнесом на фоне нравственного упадка в семье и сложных времен, которые не пощадят никого. Актер подчеркивал, что этот фильм не обеляет мафию, а рассказывает историю сильного человека, который справляется с нелегкой судьбой своими методами.

Марлон Брандо смог так хорошо вжиться в образ итальянского мафиози, что, по слухам, в районе Маленькая Италия на Манхэттене ему не давали расплатиться по счету ни в одном ресторане.

"Последнее танго в Париже" (1972)

© kinopoisk.ru

Общественность была возмущена излишне откровенными сценами картины, которые сейчас, впрочем, показались бы зрителю обыденностью. Только спустя годы критики признали ценность этой пронзительной истории, которую осмелились рассказать на экране Марлон Брандо и его партнерша Мария Шнайдер. В кадре - уставший от жизни мужчина, после потери жены мгновенно превратившийся в старика, и совсем юная наивная девушка.

Режиссер Бернардо Бертолуччи создал картину о неизбежной смене поколений и о том, как люди изменились с приходом бурных 70-х годов. Но главное, что это фильм о пугающей, где-то неправильной и разрушающей, но все-таки настоящей любви. Эта роль стала спасением для Брандо, находившегося в затяжном творческом кризисе. Именно с помощью нее он вновь доказал самому себе, что способен воплощать на экране сложных и многослойных персонажей.