Поклонники Кэтрин Зеты-Джонс обсудили внешность ее матери

Актриса Кэтрин Зета-Джонс публично поздравила мать с днем рождения. Артистка поделилась в соцсетях редкими фото с именинницей, которые вызвали интерес у аудитории.

© catherinezetajones/Instagram (организация запрещена в России)

«С днем рождения мою прекрасную маму. Ты все для меня... и даже больше. Я люблю тебя», — написала артистка. «Вы очень похожи на маму», «Теперь понятно, в кого вы такая красавица», «Потрясающая женщина», «Вот от кого у вас такая прекрасная внешность», «Вы унаследовали ее красоту, грацию и обаяние», «Ваша мама выглядит потрясающе», «Вы невероятно красивы», «Шикарные женщины», «Очень похожи», «Какие у вас прекрасные гены», «Всем бы так выглядеть в ее возрасте», — отреагировали подписчики знаменитости на ее пост о родительнице.

Патриция Фэйр работала швеей, когда познакомилась с Дэвидом Джеймсом Джонсом, владельцем небольшой пекарни. Актриса рассказывала в интервью, что ее семья жила очень скромно, но в начале 80-х родители звезды выиграли в национальную лотерею 100 тысяч фунтов стерлингов. Супруги смогли улучшить жилищные условия, а также открыть кондитерскую.

Зета-Джонс также говорила, что в семье никто не увлекался творчеством, но мать и отец поддерживали ее желание выступать на сцене и оплачивали различные кружки. По словам знаменитости, своим успехом она обязана любящим родителям, которые всегда были для нее примером смелости и веры в себя.