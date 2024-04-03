Преемником Марлона Брандо назвали Джонни Деппа

Марлон Брандо, которому сегодня могло бы исполниться 100 лет, не был актером классической школы, но изменил законы Голливуда, рассказал НСН кинокритик Дмитрий Бортников.

© Кадр из фильма "Крестный отец"

Легендарный актер Марлон Брандо, которому 3 апреля исполняется 100 лет, стал частью истории мирового кинематографа, поскольку всегда шел своим путем, заявил в интервью НСН кинокритик Дмитрий Бортников.

«Он стал одним из главных секс-символов своего времени. Сначала к его творчеству было специфическое отношение, потому что он мужиковатый, не совсем актер классической школы. Но Брандо изменил законы Голливуда под себя и тем самым оставил свой след. Шел своим путем, имел большое влияние, выступал за права индейцев. Доказал, что не просто актер, но еще и человек с большим сердцем. У нас в Советском союзе тоже любили его фильмы. Искусство Брандо базировалось на абсолютно животном магнетизме. Он был большим мужчиной, которого было легко понять, в которого было легко влюбиться, легко поверить, что он может все. Его лучшей работой можно назвать "Трамвай "Желание" - это большое кино и любовь многих поколений зрителей», - пояснил эксперт.

По словам собеседника НСН, ряд деятелей кинематографа сегодня выступают продолжателями традиции творчества Брандо.

«В один ряд с ним можно было бы поставить его друга, режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, который до сих пор работает в кино. Сейчас у него новый фильм выходит, отзывы хорошие. Также у Брандо есть хороший друг, который немного подпортил себе биографию в прошлом, но теперь возвращается к активной работе – это Джонни Депп. Этот актер тоже делает то, что хочет, говорит, что хочет, снимается в фильмах, которые ему важны. Сейчас снял свой новый режиссерский проект, который создавал вне Голливуда, чтобы сделать его таким, каким он должен быть. Из представителей советского кинематографа в один ряд с Брандо можно поставить Вячеслава Тихонова и Юрия Соломина, а также всех "мушкетеров"», - добавил кинокритик.

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