Болливуд рулит: тренды 2024-го от индийской кинофабрики

Подготовка к тёплому сезону требует основательного обновления гардероба. Однако тренды в моде быстро меняются и среди множества способов узнать их есть один, не очень обычный, на первый взгляд. А именно, обратиться за вдохновением к аккаунтам известных индийских актрис в соцсетях. Звёзды Болливуда чутко улавливают настроения общества и, в частности, дизайнеров, быстро реагируют на новые веяния и не жалеют денег на актуализацию гардероба. И речь идёт не только о том, в чём они появляются в кадре, но и за ним.

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Цветочные принты

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Летом незаменимы растительные принты. Звезда фильма «Лжецы» (2023) Шраддха Капур недавно поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в блузке с цветочным принтом. Подобные узоры добавляют всему образу расслабленности и покоя. Такие топы можно сочетать с узкими брюками или джинсами.

Шорты

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Летняя классика. Их можно носить в любом виде, любой длины и фасона. Сыгравшая в фантастическом боевике «Адипуруш» (2023) Крити Санон представила свою версию того, с чем можно сочетать короткие джинсовые шорты голубого цвета. Облегающая майка тоном светлее, белые кроссовки и чёрные очки. Идеальный летний образ готов.

Мини-юбка

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Короткая юбка Анании Пандей выглядит идеальной для лета. В соцсетях актриса, снявшаяся в мелодраме «Глубина» (2022), показала разноцветный с богатой отделкой вариант, который дополнила укороченной белой рубашкой. Образ отлично подходит для отдыха, его можно также дополнять топами из хлопкового кружева, лёгкой вискозы или шёлкового шифона.

Неизбежный белый

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По статистике, летом чаще всего играют свадьбы и, как правило, в одежде светлых оттенков. Чтобы не затмевать невесту, всем представительницам прекрасного пола рекомендуется выбирать одежду в палитре шампань, экрю и пр. А за вдохновением обратиться к образу актрисы Кхуши Капур, которым она поделилась с подписчиками. Накидку-дупатту с замысловатой вышивкой Lehenga девушка стилизовала с кроп-топом и пышной юбкой. В подобном наряде вниманием никто не будет обделён.

Полупрозрачные ткани

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Шифон и органза из натуральных волокон весят немного и позволяют телу дышать, что делает их совершенными материалами для лета. Лёгкие, струящиеся, летящие платья придадут женственности и подарят ощущение комфорта в жару. Звезда военного боевика «Шер-Шах» (2021) Киара Адвани показала в соцсетях, как выглядеть в полупрозрачном наряде органично, современно и стильно.