Болливуд рулит: тренды 2024-го от индийской кинофабрики
Подготовка к тёплому сезону требует основательного обновления гардероба. Однако тренды в моде быстро меняются и среди множества способов узнать их есть один, не очень обычный, на первый взгляд. А именно, обратиться за вдохновением к аккаунтам известных индийских актрис в соцсетях. Звёзды Болливуда чутко улавливают настроения общества и, в частности, дизайнеров, быстро реагируют на новые веяния и не жалеют денег на актуализацию гардероба. И речь идёт не только о том, в чём они появляются в кадре, но и за ним.
Цветочные принты
Летом незаменимы растительные принты. Звезда фильма «Лжецы» (2023) Шраддха Капур недавно поделилась с подписчиками фотографией, на которой позирует в блузке с цветочным принтом. Подобные узоры добавляют всему образу расслабленности и покоя. Такие топы можно сочетать с узкими брюками или джинсами.
Шорты
Летняя классика. Их можно носить в любом виде, любой длины и фасона. Сыгравшая в фантастическом боевике «Адипуруш» (2023) Крити Санон представила свою версию того, с чем можно сочетать короткие джинсовые шорты голубого цвета. Облегающая майка тоном светлее, белые кроссовки и чёрные очки. Идеальный летний образ готов.
Мини-юбка
Короткая юбка Анании Пандей выглядит идеальной для лета. В соцсетях актриса, снявшаяся в мелодраме «Глубина» (2022), показала разноцветный с богатой отделкой вариант, который дополнила укороченной белой рубашкой. Образ отлично подходит для отдыха, его можно также дополнять топами из хлопкового кружева, лёгкой вискозы или шёлкового шифона.
Неизбежный белый
По статистике, летом чаще всего играют свадьбы и, как правило, в одежде светлых оттенков. Чтобы не затмевать невесту, всем представительницам прекрасного пола рекомендуется выбирать одежду в палитре шампань, экрю и пр. А за вдохновением обратиться к образу актрисы Кхуши Капур, которым она поделилась с подписчиками. Накидку-дупатту с замысловатой вышивкой Lehenga девушка стилизовала с кроп-топом и пышной юбкой. В подобном наряде вниманием никто не будет обделён.
Полупрозрачные ткани
Шифон и органза из натуральных волокон весят немного и позволяют телу дышать, что делает их совершенными материалами для лета. Лёгкие, струящиеся, летящие платья придадут женственности и подарят ощущение комфорта в жару. Звезда военного боевика «Шер-Шах» (2021) Киара Адвани показала в соцсетях, как выглядеть в полупрозрачном наряде органично, современно и стильно.