Энн Хэтэуэй и Киллиан Мерфи появились в новой рекламной кампании Versace

Актриса Энн Хэтэуэй (фильмы "Мысль о тебе", "Дьявол носит Prada") и звезда нашумевшего фильма «Оппенгеймер» Киллиан Мерфи теперь главные амбассадоры бренда Versace. Фото опубликовала в Instagram* (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) креативный директор Донателла Версаче.

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"Сильные, прямые, культовые. Для меня Энн и Киллиан – лучшие актеры современности. Исключительно талантливые и добрые люди, которыми я восхищаюсь и уважаю. Выглядят они на все сто. Очень Versace", - сказала Донателла. Ее слова приводит Daily Mail.

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На одной из фотографий Хэтэуэй позирует в синем джинсовом костюме-тройке. Благодаря такому образу актрисе удалось продемонстрировать свою изящную талию. Также Энн позировала в облегающем черном платье и корсете, который подчеркивал достоинства девушки.

В свою очередь у Мерфи был более сдержанный стиль – черный пиджак хорошо контрастировал с белой футболкой. Костюм дополнен черным кожаным ремнем.

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"Киллиан Мерфи для Versace - икона", - написала модельер. "Когда я увидела Киллиана на съемочной площадке, я сразу поняла – это мужчина от Versace"

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