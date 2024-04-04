Актер Игорь Ливанов — о своих ролях, потерях и отношениях с родителями

Игорь, как и его известный брат — актер Аристарх Ливанов, родился в Киеве, занимался боксом, служил в частях морской пехоты Тихоокеанского флота. А стал звездой в 1993 году, после выхода на экраны фильма «Тридцатого уничтожить!», в котором Ливанов сыграл главную роль. Следом были «Графиня де Монсоро», «Империя под ударом», «На углу, у Патриарших», «Вангелия»… В разговоре с «Мослентой» Ливанов рассказал о том, как отдыхает от театра и кино, воспитывает детей, поддерживает себя в спортивной форме и почему до сих пор не может понять своих родителей. Ниже — его монолог.

© Мослента

О наказаниях и маминых желаниях

В юности я серьезно занимался боксом и мечтал о профессиональном ринге. Но мама была против бокса. Хотя она — чемпионка, спортсменка. Мама хотела, чтобы я поступал в театральный, как это сделал мой старший брат Аристарх.

Родители воспитывали меня строго. Сильно наказывали. Видимо, я был непослушный, хотя вряд ли. И я поступил в ЛГИТМик практически с той программой, что и мой брат. Даже пел ту же арию, что и Аристарх.

Мы с братом очень близки. Хотя по характеру — разные. Аристарх более непреклонный, жесткий. Я гораздо мягче. Почему меня родители наказывали больше, чем его, не понимаю. Но я своих детей не наказываю.

© Фото: из семейного архива Игоря Ливанова

О семье и потерях

В третьем браке у меня два сына — Тимофей и Илюша. С женой Олей мы очень ждали детей. Планировали. Старший сын Тимофей хотел братика и писал письма Корнею Чуковскому и Деду Морозу.

У меня был еще один сын Андрей, но он рано ушел от нас. Но нет ни одного дня, чтобы я не думал о нем. Он навсегда остался в моем сердце. И я мысленно — с ним.

О генах и вредных привычках

Когда мне напоминают о моем возрасте, я удивляюсь. Чувствую себя на 40 лет.

У меня хорошие гены. Прабабушка прожила 105 лет, бабушка — 95 лет, папа — 94 года. По отцовской линии все долгожители. Но я занимаюсь своим здоровьем, спортом.

Не запускаю себя. Не курю. Могу позволить себе бокал качественного алкоголя

Если бы я и в этом себе отказал, то вся моя жизнь была бы слишком стерильной. Моя жена на 25 лет моложе меня, но сейчас наши возрасты сравнялись.

О достижениях и любимом месте

В шутку называю себя мужчиной хоть куда. На самом деле я — нормальный, обычный. Но энергии и потенциала во мне много. Играю по 20 спектаклей в месяц, и — в радость. У меня есть любимая работа, любимая жена, любимый город…

Обожаю Москву. Родился и рос я в Киеве, учился в Петербурге, а считаю себя москвичом

Мне удалось построить за городом дом своей мечты. Он из дерева, в виде корабля. У меня есть свой пруд, с рыбами. Есть небольшой сад с экзотическими растениями. Я сам их выращиваю. Очень люблю это занятие.

Люблю проводить время за городом. Здесь я отдыхаю. Здесь — тишина, покой, свежий воздух, лес. За городом я готовлюсь к ролям: читаю, изучаю материалы, просто наслаждаюсь жизнью. У меня большая собака — самая умная и самая ручная на свете, два кота, куры, петухи. Настоящая деревенская жизнь.

© Фото: из семейного архива Игоря Ливанова

О сыновьях и планах

Мой старший сын Тимофей хочет быть артистом. Я не возражаю. Профессия эта интересная и познавательная.

Поступать он будет в московские театральные вузы. Они лучшие в стране.

Сейчас в Петербурге уже не тот уровень театрального обучения. И сын жить не может без Москвы

Два сына занимаются спортом и музыкой. Учатся хорошо. Гораздо лучше меня. Но я занимаюсь самообразованием. Много читаю, интересуюсь историей, собираю старину.

Живу насыщенной, увлекательной жизнью.

О ролях и чудовищах

Я люблю играть незаурядных людей. Новый сериал с моим участием — «Анатолия убийства» — основан на реальных фактах. Действие происходит в начале 70-х годов прошлого века в СССР. Мой герой — очень талантливый человек, но преступник. Причем — потомственный, потому что его отец был бандитом.

© Кадр: сериал «Вангелия»

Мой герой работает главным врачом главной психбольницы в Ярославле, не имея медицинского образования. Ни одного дня он не учился на медика! Я не погружался в его личность. Изучил много документов, проанализировал характер, мотивы поступков… Но погружаться в такое чудовище страшно. Боже упаси!

Когда я играл Гитлера в сериале «Вангелия», то сутками сидел в библиотеках. Откопал столько интересного! Он тоже был необыкновенно талантливый человек. В 1918 году он потерял зрение от химического оружия, сильно заикался, однако был таким мощным оратором. Но нет, я не перевоплощался в этого дьявола.