Ушел из жизни советский российский актер Евгений Шершнев

Не стало Евгения Шершнева, советского российского актера театра и ТВ.

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Шершнев родился 25 декабря 1948 года в Одессе. Ученик Татьяны Коптевой в Щукинском училище - в 1969-1973 годах, далее - актер Вахтанговского театра, в 1973-1995-м. С середины 1990-х занимался бизнесом.

Среди сценических работ - постановки "Кот в сапогах", "Принцесса Турандот", "Антоний и Клеопатра", "Ричард III", "Степан Разин", радиоспектакль "И дольше века длится день", другие.

На экране - с первой половины 1970-х: "Когда-то в Калифорнии", "Человек с ружьем", "Сирано де Бержерак", "Брестский мир", "Мартовские иды", О`Коннерс в сериале по Джеку Лондону "Аляска Кид".

Информация об уходе актера появилась в его профиле на портале "Кино-театр.ру".