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Актер Стас Ярушин признался, что в его роли в новом "Универе" будет больше драмы

Актер и певец Стас Ярушин на шоу «Утро.ТНТ» рассказал о своей роли в продолжении сериала «Универ».

Актер Стас Ярушин признался, что в его роли в новом «Универе» будет больше драмы
©  Газета.Ru
«Совсем скоро стартует новый сезон. У меня классная линия – больше драмы, меньше комедии. Классно, что авторам удалось совместить ситком с полнометражным фильмом», — отметил Ярушин.

Артист также рассказал, что обычно встает очень рано, поэтому большинство своих дел успевает закончить к полудню. После этого, по словам артиста, у него начинается рабочий процесс.

О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ.13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.

В августе 2023 года актриса Настасья Самбурская объяснила свое нежелание сниматься в продолжении культового ситкома «Универ» отсутствием финансовой мотивации. Артистка уточнила, что ради некоторых предложений может снизить свои требования.

Актеры
Стас Ярушин
Екатерина Молоховская
Александр Мартынов
Виталий Гогунский
Станислав Ярушин
Настасья Самбурская
Анна Хилькевич
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