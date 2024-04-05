Как актер определяет «свою» роль

Не твоя, вот ты и бесишься. Как актёр определяет "свою" роль
Актёр Омской драмы расскажет, как понять, твоя это роль или лучше от неё отказаться.
Нужно ли мне играть эту роль? Такой вопрос порой задают себе актёры. Как понять, нужно играть того или иного персонажа, и в каких случаях этого точно не стоит делать, расскажет актёр Омского академического театра драмы Степан Дворянкин.
- Это творческий процесс, и режиссёр не заинтересован в том, чтобы артист "выламывал" из себя что-то. Наоборот, ему будет классно, когда артист открыт к работе, - отмечает актёр.
Что важнее: актёрское эго или спектакль? Стоит ли "ломать" себя, если не нравится роль? И почему от режиссёра зависит если не всё, то очень многое? Смотрите видео.