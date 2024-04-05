Как актер определяет «свою» роль

Актёр Омской драмы расскажет, как понять, твоя это роль или лучше от неё отказаться.

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Нужно ли мне играть эту роль? Такой вопрос порой задают себе актёры. Как понять, нужно играть того или иного персонажа, и в каких случаях этого точно не стоит делать, расскажет актёр Омского академического театра драмы Степан Дворянкин.

- Это творческий процесс, и режиссёр не заинтересован в том, чтобы артист "выламывал" из себя что-то. Наоборот, ему будет классно, когда артист открыт к работе, - отмечает актёр.

Что важнее: актёрское эго или спектакль? Стоит ли "ломать" себя, если не нравится роль? И почему от режиссёра зависит если не всё, то очень многое? Смотрите видео.