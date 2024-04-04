Звезда «Гарри Поттера» сообщила о беременности

Звезда «Гарри Поттера», актриса и модель Афшан Азад-Кази сообщила, что ждет второго ребенка. Об этом написала газета Daily Mail.

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36-летняя Афшан Азад-Кази опубликовала фотографию, на которой предстала в белом свитере и атласной юбке молочного оттенка. Актриса распустила волосы и сделала естественный макияж. Знаменитость позировала стоя со своей дочерью Кирой, которая положила руки на округлившийся живот матери.

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Афшан Азад, сыгравшая героиню Падму Патил в пяти фильмах о Гарри Поттере, вышла замуж за Набиля Кази в 2018 году. В июле 2021-м актриса и ее возлюбленный стали родителями. У пары появилась дочь.

В апреле 2023 года HBO опубликовал первый тизер предстоящего сериала о Гарри Поттере. В тизере сообщилось о запуске нового сериала, который будет в точности отражать серию книг Джоан Роулинг о знаменитом на весь мир волшебнике. Премьеру шоу запланировали на 2026 год. Исполнитель главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф не имеет желания сниматься в телесериале. Недавно журналисты раскрыли новые подробности о проекте.