Актер Рузиль Минекаев рассказал, что его жена хочет заняться карьерой

Актер Рузиль Минекаев признался в интервью блогеру Никите Ефремову, что пока не планирует большую семью.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

Минекаев признался, что они с женой Азизой задумывались над вторым ребенком, однако из-за сложностей не захотели. Артист объяснил, что супруга хочет строить карьеру, а не сидеть все время дома с детьми.

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«Поэтому мы не стали планировать и отказываться. Решили пустить на самотек», — поделился актер.

Рузиль Минекаев женат на актрисе Азизе Бекмановой, с которой познакомился в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает годовалого сына Рэмиля.

Рузиль Минекаев получил известность после роли группировщика Адидаса-младшего в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По словам Минекаева, что его супруге поначалу было неприятно повышенное внимание к его персоне на фоне успеха «Слова пацана». Как заявил артист, со временем Азиза перестала придавать этому столько значения, так как была уверена в своем партнере. В январе жена актера призналась, что не смотрела «Слово пацана».