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Звезда фильма «Мысль о тебе» Николас Голицын мог получить роль в «Фантастической четвёрке»

Актёр Николас Голицын, известный по проектам «Пурпурные сердца», «Мэри и Джордж» и ленте «Мысль о тебе» с Энн Хэтэуэй, рассказал, что претендовал на роль Человека-факела в «Фантастической четвёрке».

Звезда фильма «Мысль о тебе» Николас Голицын мог получить роль в «Фантастической четверке»
© Чемпионат.com

По словам актёра, он вёл переговоры с Disney и Marvel Studios о получении роли, но в итоге они ничем не закончились. По какой-то причине Marvel выбрала на роль Джозефа Куинна, оставшись с Голицыным в хороших отношениях.

В картине про самую известную супергеройскую семью Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль, образ, Женщину-невидимку сыграет Ванесса Кирби, а роль Существа исполнит звезда «Медведя» Эбон Мосс-Бакрак.

Лента должна стать важной для киновселенной Marvel. Её режиссёром выступит Мэтт Шекман.

Актеры
Медведь
Фантастическая четверка
Мэтт Шекман
Ванесса Кирби
Педро Паскаль
Энн Хэтэуэй
Walt Disney
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