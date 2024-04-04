Названа причина ухода Татьяны Конюховой из кино

Актриса Татьяна Конюхова (1931-2024) ушла из кино из-за устаревшего образа, который воплощала на экране, считает киновед Вячеслав Шмыров. Об этом он побеседовал с kp.ru.

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Шмыров напомнил, что Конюхова была актрисой переходного периода 50-х — начала 60-х годов, когда в героях ценилась простоватость, открытость, искренность. Этот типаж, отметил он, воплощал на экране Николай Рыбников.

«За Татьяной Конюховой стоял типаж девчонки с заводской проходной. Но этот типаж в 60-е годы себя исчерпал», — говорит киновед.

Шмыров добавил, что на смену таким персонажам пришли более сложные, изысканные герои, которых воплощали Татьяна Лаврова, Татьяна Доронина, Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский. Кроме того, кино искало молодые лица.

«Старые голливудские стандарты, когда 20-летнюю героиню могла играть актриса в районе 40 лет, ушли в прошлое. У Татьяны Георгиевны не было пороков и слабостей, из-за которых иногда артистов боятся снимать», — говорит он, объясняя уход артистки в тень тем, что кино стало сложнее.

Шмыров подчеркнул, что Конюхова была замечательной актрисой и даже после завершения активной карьеры продолжала ездить на творческие встречи, с удовольствием встречалась со зрителями.

«Татьяна Конюхова прекрасно выглядела и в зрелом возрасте. И вполне был возможен ее ренессанс в кино. Но новое поколение кинематографистов ее не знало», — заключил эксперт.

Татьяна Конюхова играла в фильмах «Запасной игрок», «Вольница», «Доброе утро», «Первые радости», «Олеко Дундич», «Разные судьбы», «Карьера Димы Горина» и др. Ее не стало на 93-м году жизни 2 апреля.